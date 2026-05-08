男性陣だけで結束を深めるメンバーの態度に対し、エリナが「恋愛番組じゃない」「女性に失礼」と不満を爆発させた。【映像】女性陣の不満が爆発！大喧嘩した実際の映像5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同