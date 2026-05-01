現役市議会議員のいずみが、しんじに対して好意を向けるシーンがあった。【映像】頬を赤らめ…石丸伸二とデートする市議会議員の女性（実際の映像）4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、こ