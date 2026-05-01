実業家のひろゆきが、ある芸能人を自らご飯に誘ったエピソードを告白し、テキーラを飲み交わした際の親密な写真を公開した。【映像】ひろゆきが誘った芸能人（親密な写真あり）4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊