恋愛不器用宣言をするゆうとに対し、真木よう子が過去の言動との矛盾を鋭く突き、スタジオは騒然となった。【映像】元イケメンJリーガーのビジュアル4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、こ