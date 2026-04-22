4月11日、Hey! Say! JUMPの元メンバー・中島裕翔が、女優の新木優子との結婚を発表した。祝福ムードの裏で、“過去の因縁” をぶり返す投稿をしていた人物が、改めて注目されている。「お笑いコンビ『プラス・マイナス』の元メンバーで、現在はピン芸人として活動する “シャドウ岩橋” さんです。岩橋さんは11日、中島さんの結婚を報じたネットニュース記事を引用し、《エアガンマリッジ！？あ、間違えたショットガンマリッ