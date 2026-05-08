元政治家の石丸伸二が感極まり、朝のキッチンで涙を流す一幕にアレン様が「なになになに？」と驚くシーンがあった。【映像】声を殺して…キッチンで一人で泣く石丸伸二5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同