恋愛そっちのけで大学時代はサークル活動に没頭していたしんじ。大道芸人を志したこともあるというそのプロ級のジャグリング技術に、スタジオも「面白い」と絶賛の嵐となった。【映像】大道芸人を目指していた当時の石丸伸二の写真（複数カットあり）4月23日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。