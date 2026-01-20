〈「それ、また読売新聞の誤報にならへんの？」電撃解散の意向を首相補佐官も知らなかった…高市首相「衆院解散検討」スクープの舞台裏 政権幹部に読売からのショートメール〉から続く

1月9日に読売新聞が報じた「高市早苗首相の衆院解散検討」は、まさに国を揺るがすスクープだった。だが、主な自民党幹部は、事前に何も聞かされていなかった。

「独り相撲のやりすぎだ」

「首相の後ろ盾の麻生太郎副総裁が、地元福岡での会合に出席後、西日本新聞の取材に、解散について『ないでしょうね』と一蹴した。露骨な怒りを滲ませていました」（西日本新聞関係者）



不機嫌なのは麻生氏だけではない。選挙を取り仕切る鈴木俊一幹事長は、

「読売の報道のために解散することなんてできない！」

さらには高市氏の盟友、萩生田光一幹事長代行すら、

「やるなら麻生さんや幹事長に言わなきゃいけないだろ。それをしてないのは、独り相撲のやりすぎだ」

党の大物議員たちが挙って困惑しているのだ。

昨秋の内閣発足直後から高支持率を背景に「衆院解散・総選挙に踏み切れば大勝できる」と言われていた。記者会見等でも高市氏は「解散するのか」とたびたび質問されている。だが、「目の前で取り組まねばならないことが山ほど控えている。解散を考えている暇はない」と明言してきた。

実際には周囲に“匂わせ”はしていたという。

「11月下旬に『私が年明けに解散すると言ったら、みんなどう思うんやろう』と、党幹部の反応を窺っていた。12月には解散を本格的に考え始めたようです。実はある人物に“年明け早々の解散”を進言されていました」（政治部デスク）

その人物とは。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月22日号）