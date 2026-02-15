「いよいよ、牙をむいてきた感じですね」先の衆院選で落選した中道改革連合の前議員は、躍進した自民党についてこう語った。2月18日に召集される特別国会前、衆議院の与党国対担当者は、全委員会の委員長を与党が独占する方針であることを野党に伝えている。衆議院で3分の2を獲得した与党。高市早苗首相の勢いもとまりそうにない……と思いきや、政権は意外にも盤石とは言い切れないようだ。大勝の“弊害”が、自民党内にある