■「平和に貢献できるのはドナルドだけ」高市早苗首相は3月19日（日本時間20日）、ワシントンで日米首脳会談に臨み、ドナルド・トランプ大統領がホルムズ海峡の航行の安全へ向けて日本の貢献を要請したのに対し、エネルギーの安定供給の観点からも重要だとの認識を示し、「日本の法律の範囲内でできることを行う」と前向きに応じた。日本の生命線を守るためなのだから、当然のことだ。高市首相は「中東情勢も含めて世界中の安全保