お笑い芸人・やす子（27）が、1月12日放送の『欽ちゃん＆香取慎吾の全日本仮装大賞』（日本テレビ系）に審査員として出演。番組内での“辛口コメント”がネット上で物議を醸している。

1979年にスタートし、長年お茶の間に親しまれてきた同番組は今回で101回目。歴代王者5組に加え、初出場者12組を含む35組が集結し、節目の回にふさわしい豪華なラインナップとなった。

番組冒頭から会場は華やかな雰囲気に包まれ、司会の萩本欽一（84）が「新しい仮装の物語のスタートです！」と高らかに宣言すると、2002年から萩本とタッグを組む香取慎吾（48）も「新時代の仮装大賞始まり、始まり」と声を弾ませ、番組を盛り上げた。

この日の審査員は、いとうあさこ（55）、伊藤美誠（25）、岩田剛典（36）、上白石萌歌（25）、滝沢カレン（33）、中村米吉（32）、船越英一郎（65）、松丸亮吾（30）、吉村崇（45）にやす子を加えた計10人。バラエティから歌舞伎、スポーツまで幅広いジャンルの顔ぶれが並ぶなか、視聴者の注目を集めたのが、やす子のコメントだった。

3組目に登場し、「ビーチフラッグス」という題の仮装を披露した出場者は17点を獲得し見事合格。香取からコメントを求められたやす子は「すごく素敵でした」と称賛したものの、自身が1点をつけた理由を問われると「2点ってほどじゃなかったです、ごめんなさい」と笑い交じりに説明し、会場が微妙な空気となっていた。

さらに番組の大トリには、最多54回目の出場となる“仮装レジェンド”の三井勝彦さんが登場。身体の一部をパネルにはめる名物ネタ「お腹でGO！」を披露したが、結果は7点で不合格に。

萩本が「いつもはもう少しウケるんだけどね」とフォローするなか、やす子は挙手し、「私、三井さん大好きで今日楽しみに来たんですけど、今日とんでもなくつまらなかったですー、はいー」と発言。会場は笑いに包まれていたが、視聴者の反応は違ったようで、ネット上では批判の声が噴出している。

《頑張ってここまで準備してきた人にそんなこと普通言えない》

《序盤の参加者の方に『2点つけるほどではなかったので1点です〜』みたいなことを言っててドン引きしました》

《素人相手に『つまらなかったですー』はやばすぎ》

やす子といえば、“キャラ変”を模索しているようで――。

「やす子さんは世間に浸透してしまった“いい人”イメージと、本来の自分とのギャップに悩んでいるそうです。そうしたイメージを変えるため、最近はバラエティに出演した際、共演者に対して“毒舌”を吐くような場面が目立ちます。

たとえば昨年12月に放送された『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）では、やす子さんがKEY TO LITの猪狩蒼弥さん（23）を『だからデビューできないんだよ』とイジる場面があり、SNSで物議を醸しました。

また、1月10日放送の『逃走中 〜トリプルミッションインポッシブル〜』（フジテレビ系）でも猪狩さんに対し、『猪狩くんは全部の仕事で爪痕残そうとしてるところが、ちょっとキツイかな』と冗談交じりでコメント。一部のファンを怒らせてしまいました」（芸能ライター）

その後、やす子は自分に集まる批判をけん制するように、自身のXで猪狩との関係性をこう説明した。

《喧嘩芸、4年前くらいからずっとタナカ先生でやってるんです 技術も芸もない私が言うのも恐れ多いですが 猪狩さんは賢いし面白いし多才で心から尊敬してます。全力で行くとそれ以上に全力で返してくださります。いつも本当に感謝してます バラエティ温かい目で見てね》

それでもなお続く批判に対し、やす子は《心疲れました》と投稿。一部からは心配や同情の声も寄せられていたが、今回のコメントでまたもや物議を醸してしまった。

「本人はあくまでバラエティの掛け合いの一環として、毒舌キャラにも挑戦しているのでしょうが、あまりに“いい人”イメージが強すぎるあまり、どこか空回りしている印象がありますね。さらに今回は一般参加者へのコメントで、猪狩さんとの絡みとは違って普段からの関係性がない人への“イジり”となってしまいました。そのため、『つまらなかったですー』のコメントを失礼だと感じた視聴者も少なくなかったのでしょう」（前出・芸能ライター）

これまで“いい人キャラ”として親しまれてきたやす子。毒舌キャラへの挑戦は、まだ手探りの段階なのかもしれない。