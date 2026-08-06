女性自身
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高市首相 広島から帰京後に直行…北朝鮮ミサイル発射時に3時間滞在していた「意外な場所」
「広島および長崎にもたらされた原子爆弾による惨禍、多くの方々の筆舌に尽くしがたい苦しみは、二度と繰り返されてはなりません。わが国は『非核三原…
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「我らがリーダー」三山凌輝 密会報道で妻・趣里との離婚危機囁かれるも…労いの言葉をかけた“舞台共演者”
《最後まで無事に走り抜けれた事、リジョンヒョクと最後の1秒まで向き合い続ける事が出来たことを心から感謝致します》8月2日、大千秋楽を迎えたミュ…
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「もう、担降りするか」Number_i 悲願のワールドツアー開催も…チケット料金の“世界基準化”にファン反発
8月3日、Number_iは自身初となるワールドツアー、「Number_i 1st World Tour」を開催することを発表。同ツアーの第1章として、2026年10月から日本全国…
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「迷惑でしかない」フワちゃん 飛行機“乗り遅れ”報告に厳しい声…有吉弘行も苦言を呈した“悪癖”
“またしても”の投稿に、波紋が広がっている――。タレントでプロレスラーのフワちゃんが8月6日、Xを更新。アメリカでの“やらかし”を報告したとこ…
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《目のやり場に困る》『VIVANT』女性歌手（30） “胸元ぽっかり”服にファン騒然…ファッションでも貫く“オルタナティブスタイル”
日曜劇場『VIVANT』（TBS系）のサイドストーリー『ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―』がU-NEXTで独占配信された。その主題歌を担当する女性ボーカル…
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《保守層ばかりを忖度》高市首相 内閣支持率減少、女性天皇容認が増加…識者に聞く「民意無視」の代償
憲政史上初の女性首相として、これまで高い内閣支持率を維持してきた高市早苗首相。だが、政権発足から約10カ月が経ち、人気ぶりに陰りが見えている。…
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「元カノは撮らせてくれた」対抗心を煽って性的画像を得て脅迫を…激増するセクストーションとは？
「性的な写真や動画を基に相手を脅し、心身の支配や金銭を脅し取るなどの『セクストーション』被害の相談が急激に増えています。2025年度には、前年度…
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「感覚が分からない」32歳元TBS女性アナ “離婚コメント”に疑問の声…シャンパンタワーの超豪華式も結婚生活は4年半で終止符
永遠の愛を誓い、豪華なシャンパンタワーで門出を祝ったあの日から約4年――。8月6日、32歳の元TBS女性アナウンサーが自身のInstagramを更新し、一般…
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「本当に苦しかったです」兵庫県PR会社女性社長 疑惑発端のnoteを1年8カ月ぶり更新で「語ったコト」、兵庫県問題巡る情報拡散には「このままの日本で良いのだろうか」
8月1日、’21年の就任から5年の節目を迎えた兵庫県の斎藤元彦知事（48）。この間、パワハラなどの内部告発で不信任決議を受けたことに伴う出直し選も…
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山口百恵さん 夫・三浦友和が親友の認知症にショック…支えに孫と贈る「プレゼント」
「4歳のお孫さんは、百恵さんの家に遊びに来るたびに元気に『いただきます』と『ごちそうさま』を言うので、ついついケーキなどのデザートを準備して…
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《「騙し討ち」と妻は不満…》ひろゆき 新党船出で露呈した“家庭内合意”の壁…泉房穂氏が「家族の同意がいちばん大切」と伝えたワケ
最初に火を噴いたのは政策論争ではなく、もっと身近な「家庭内の合意形成」だった。ネット掲示板「2ちゃんねる」開設者の“ひろゆき”こと実業家の西…
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「受信料払いたくない」NHK 職員の性被害を1年4カ月後に公表も「加害者」は明かさず…“ずさん対応”で「徴収ビジネス」に不満爆発
8月5日、NHKは職員（以下、A氏）が過去に番組出演者から性被害に遭い、PTSD（心的外傷後ストレス障害）の診断を受けた事案があったと公表した。同日に…
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「心境どうなってるの？」斉藤慎二被告 性的暴行で懲役7年求刑…それでもタレント妻がSNSで貫く“完全沈黙”
8月5日、ロケバス車内で20代女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバ…
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「BGMをつける発想にならないはず」高市首相 大炎上の熊本地震の視察動画 有名ジャーナリストは「PRビデオ」と苦言
《私が勤めていたBS11ではニュースではBGMを使わないスタイルでした。当時の上司の鈴木哲夫さんが、事件や事故や災害で傷ついた人がいるのに音楽をつ…
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悟った息子『まめ日和』第535回
息子から見た私はどんなふうに見えているのかを知りたくて、いちど「ママってどんな人？」と聞いてみたことがある。息子はその問いに驚いて「ママは、…
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「知性と想像力を感じた」鈴木亮平『TOKYO MER』公開延期報告での“英訳に追記した一文”に称賛の声
《この度の熊本県を震源とする地震を受けまして、映画『TOKYO MER CAPITAL CRISIS』の公開を延期させていただくこととなりました》8月5日、インスタグ…
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《“史上最低の朝ドラ”に次ぐ低視聴率》見上愛「大ヒット朝ドラのヒロイン」と対照的な「エゴサのポリシー」
「『風、薫る』は残すところ2カ月弱ですが、放送開始以来、視聴率は低調です」（スポーツ紙記者）放送中のNHK朝ドラ『風、薫る』。7月31日までの平均…
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「ありえない」「悲しく情けなくなった」高市首相の“PV風”熊本視察動画を一刀両断した「立憲女性議員コンビ」
7月28日に熊本県を襲った最大震度7の地震。猛暑日が続く被災地では復旧作業が急ピッチで進められており、高市早苗首相（65）も8月3日に被災地入りした…
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「泣けてくる」消えた54歳“旧ジャニ”アイドル 8年ぶり“本業”姿にネット感涙…現在は家賃3.4万円の“懐事情”
相次いで不祥事を起こし、グループ活動はおろか表舞台からも去った“旧ジャニ”アイドル。新たに見出したYouTubeという場で“本業”の姿が垣間見え、…
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「マジで最低」服役経験ある超有名経営者 懲役7年求刑の元ジャンポケ斉藤被告をバッサリ…不同意性交の疑いに「多目的トイレ以下」と痛烈批判
’24年にロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われているお笑いトリオ「ジャングルポケット」元メンバーの・斉藤慎二被…