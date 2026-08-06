「BGMをつける発想にならないはず」高市首相 大炎上の熊本地震の視察動画 有名ジャーナリストは「PRビデオ」と苦言

《私が勤めていたBS11ではニュースではBGMを使わないスタイルでした。当時の上司の鈴木哲夫さんが、事件や事故や災害で傷ついた人がいるのに音楽をつ…