ネタ
『ネタ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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元でんぱ組・鹿目凛が漫画家として再出発、毒親やルッキズムに切り込む
毒親やぶつかりおじさん等の社会テーマを4コマ漫画で描き10万いいねを獲得
集英社オンライン
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初対面の男性から「オヤジっぽいなぁ」と思われる言動 つまようじはNG
オトメスゴレン
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しんいちの「高岸離婚おめでとう」炎上、布川ひろきが舞台裏を告白
しんいちが楽屋で「コンパ一緒に行こう」まで言う計画を布川に相談していたという
オリコンニュース
2026年8月7日
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蒼井優主演『Tシャツが乾くまで』第5話、行方不明の夫が突然帰宅しSNS騒然
行方不明だった夫・充が咲子の自宅に突然現れるという展開となった
オリコンニュース
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フワちゃんが渡米中に飛行機乗り遅れ、軽い投稿に批判の声
女性自身
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小僧寿し「たっぷりフェア」
握り6種が各896円、丼6種と炙り握り6種が各950円で提供されている
東京バーゲンマニア
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松のや「ママ応援企画」に批判が殺到し謝罪、弁護士が差別性を指摘
弁護士は「食事を作るのはママ」という前提に差別性があると指摘する
弁護士JPニュース
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横浜F・マリノス宮市亮が語る、NARUTOとSLAM DUNKが育んだ選手の原点
『NARUTO』『BLEACH』『SLAM DUNK』が青春を支えたと宮市は述べている
Sportiva
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男性が女性に期待している「女らしさ」の幻想 重たい荷物を持てないなど
オトメスゴレン
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女性の半数以上が不潔と感じる服の生乾き臭、男性の75%が見落としている
服の生乾き臭を不潔と感じる女性は58%超で、男性の25%と大差がある
プレジデントオンライン
2026年8月6日
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セイディー・シンク演じるジーン・グレイがMCU本流に登場、X-MENへの布石に
ファイギ社長は観客に予備知識なく正体を知る体験を届けるため秘密にしたと説明
THE RIVER
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バンコクの電車の優先席に僧侶マーク、タイ社会の尊敬が反映されていた
まいどなニュース
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女性と初めての国内旅行 行ってみたい観光地9パターン
スゴレン
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現役僧侶が明かした修行中の質素な食事、漫画がXで1万いいねを集める
現役僧侶への取材をもとに修行中の質素な食事を描いた内容で1万超いいねを獲得
オトナンサー
2026年8月5日
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トラックめいめい「常温で寝かせた」カレーを食べたと報告、心配の声も
「丸一日ほど『常温で寝かせた』カレーいただきます」と自撮り写真を公開
All About
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ネタニヤフ首相がトランプ氏発表のハマス武装解除「合意」を公式に否定
トランプ氏が発表した合意について、イスラエルは同意しなかったと主張した
読売新聞オンライン
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スパイダーマン新作にNARUTOポスターが登場、監督の次回作への布石か
クレットン監督が次回作の実写版『NARUTO』へ向けたポスターを劇中に忍ばせた
THE RIVER
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フジテレビのグルメ企画に「『帰れま10』そっくり」と指摘する声
Smart FLASH