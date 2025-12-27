28日午後3時40分に発走

中央競馬の一年の総決算、G1第70回有馬記念は28日、中山芝2500メートルを舞台に行われる。日本中央競馬会（JRA）は27日に前日最終オッズを発表。浮かび上がった構図に、ファンからは様々な声が上がった。

今年も豪華メンバーが集った年末の大一番。前日オッズで単勝1番人気となったのは、牝馬初の連覇を狙うレガレイラ（牝4、木村）で3.2倍となった。

昨年のダービー馬ダノンデサイル（牡4、安田）が4.3倍。今年の皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3、高柳大）が4.4倍、武豊とのコンビで今年の宝塚記念を制したメイショウタバル（牡4、石橋）が4.8倍で続いた。

10倍を切るのはここまでで、くっきり“4強”の構図に。競馬ファンからは様々な声が上がった。

「有馬記念はメイショウタバルで行く予定だけど想定よりオッズが てっきり10倍くらいは付く想定だったんですが」

「4強まともに買うと堅すぎて」

「ミュージアムマイル本命だったんですけどもう人気しすぎ」

「有馬記念 完全4強オッズ構成」

「混戦かな オッズ安いのに当てづらいレースになるよたぶん」

有馬記念は午後3時40分発走となる。



（THE ANSWER編集部）