人気バンドグループ「Mrs. GREEN APPLE」（以下ミセス）のギター・若井滉斗（29）がガールズグループ「NiziU」のメンバーNINAと親密な関係であることが「週刊文春」の取材で分かった。

ミセスといえば、ボーカルの大森元貴（29）、キーボードの藤澤涼架（32）、そしてギターの若井の3人組バンドで「令和の国民的バンド」と呼ばれるほどの人気を博している。バンドで史上初の2年連続「日本レコード大賞」大賞受賞、国内ストリーミング総再生100億回達成など“史上初”の記録を挙げればキリがない。



「Mrs. GREEN APPLE」でギターを担当する若井

「昨今の日本の音楽チャートの上位は、新曲、旧曲問わずミセスの楽曲が独占している状況。間違いなく日本を代表するアーティストですね。売上げも桁違いで、レコード会社最大手であるユニバーサル ミュージックの総売上げの3分の1を担っていると言われています」（レコード会社社員）

グラドルとのお泊まりデートが報じられたが…

中でも“ミセスのビジュアル担当”と言われる若井のモテぶりは業界内でも有名な話。その一例として、今年3月に、写真週刊誌「FRIDAY」がグラビアアイドルの未梨一花とのお泊りデートを報じている。だが、その裏で若井にはまた別の女性の存在が――。

若井の知人が明かす。

「若井さんは、ガールズグループ『NiziU』のメンバーNINAさんと親密な関係なんです」

「週刊文春」は取材を進め、2人の熱愛ぶりを裏付ける場面をキャッチした。

NiziUをマネジメントする「ソニー・ミュージックレーベルズ」は、若井との関係について「最近ギターをきっかけに仲良くなったのは事実です。あくまでも尊敬し合う先輩・後輩の関係です」と答えた。

ミセスの所属事務所 「Project-MGA」に、NINAとの密会、NINAと未梨との2人同時進行愛について確認すると、以下のように回答した。

「事実と異なる項目もございましたが、基本的にプライベートは本人に任せております。今後も本人と密にコミュニケーションを取ってまいります」

現在配信中の「週刊文春 電子版」では、2人が関係を深めたきっかけ、若井とグラビアアイドルとのお泊りデート報道後のNINAの気持ちの揺れ動き、若井とNINAの関係を知った知人がNINAに伝えたことなどを、熱愛を裏付ける写真とともに詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）