5月5日の東京・歌舞伎町。ゴールデンウイークの繁華街でタクシーから降りる男性が。市川團子（22）だ。この日、劇場・THEATER MILANO-Zaで上演される歌舞伎『獨道中五十三驛』で13もの役を務める。帽子やマスクは着用しておらず、人目を気にする様子はない。その後、同作で共演する市川中車、つまり香川照之（60）も劇場に到着。父子でありながら対照的に、香川は深々と帽子をかぶりマスクで口元を隠していた。こどもの日にもかか