お笑いタレント狩野英孝（44）が15日夜、Xを更新。地震への恐怖感をつづった。同日午後8時22分ごろ、震源地を宮城県沖とする震度5弱の地震があった。マグニチュード6．4だった。東北新幹線が一時、上下線で運転を見合わせる事態になった。宮城県出身の狩野は地震発生直後の同8時31分ごろの更新で「宮城県にいて、久々に地震警報くらった‥やっぱ怖いわ‥」と記した。狩野の実家は宮城県栗原市にあり、約1500年の歴史がある桜田山