MUFGスタジアム4月18・19日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われたMrs. GREEN APPLEのライブで複数のトラブルが発生して議論を呼んでいる。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】かつて問題となったMVのワンシーンYouTube上ではジャケ写の静止画像動画に差し替えられた1つは、会場内に設置された「LIMINAL SUITE（スイートルーム）」内で、一部の招待客が公演そっちのけで騒いでいて、周囲の客に迷惑をかけていた