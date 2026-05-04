3人組バンド「Mrs.GREENAPPLE」が4日、公式Xを更新。きょう4日、あす5日に大阪・ヤンマースタジアム長居で行うファンクラブ会員限定公演において、「音漏れ」を目的とした会場への来訪はしないように注意喚起した。バンド公式Xで「フォトスポット以外で会場外に滞留されている方におかれましては、ATTENTIONでご案内しております通り、『音漏れ』を目的とした鑑賞や滞留は禁止とさせていただいております」と強調。続け