韓国で話題を集めるリチュアルライフスタイルビューティーブランド「Pleuvoir（プルヴワ）」が、ついに日本上陸。2026年5月11日（月）より、ZOZOCOSMEにてパフュームボディミストシリーズの先行予約販売がスタートします。香りを楽しむだけでなく、肌ケアまで叶える“香るスキンケアミスト”として注目を集める新アイテム。毎日の気分転換やリフレッシュタイムを、もっと心地よく彩ってくれそうです