「私たちのバレンタインは2月15日から始まります。」ついこの前、年が明けたと思ったら、もう新学期がスタート。正月、節分、バレンタイン、ひな祭りと家族で、カップルでと、楽しむイベントも多かったが、イベントごとに用意される、例えば店頭に残ったおせちや恵方巻き、バレンタイン限定のチョコレートなどは、イベントが終わるとどうなるのだろうか。総務省統計局の調べによると、チョコレートの購入はバレンタインデー直前の