タリーズコーヒーはコーヒー屋さんですが、実はアイスクリームも販売しています。そのことはすでに Pouch でもお伝えしておりますが、なんと今度は “アイスクリームをモチーフにしたドリンク” が登場したのッ！ドリンクのラインナップのなかには「チョコミントシェイク」といった商品もありました。しかもね、ミントを増量した「もっと！チョコミントシェイク」もあるらしいのよ。【タリーズにサマーシーズンがやってきた】タリ