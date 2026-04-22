株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」の施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」では、ここでしか手に入らない日焼けしたハローキティがデザインされた新作グッズ「缶バッジ」と「キーホルダー」を4月29日（水）より販売開始いたします。 URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/ 今回登場するのは、SNSでも話題を集める日焼けをしたハローキティ