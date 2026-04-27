大人気3人組バンド・Mrs.GREEN APPLEがMCを務めるTBS系冠番組「テレビ×ミセス」が4月6日にスタートした。同番組は、2度の特番を経て今年4月からレギュラー化され、6日の初回放送では、Xで世界トレンド1位を獲得するなど、大反響となっている。【写真】ファン大注目の“匂わせカップル”鎮西寿々歌&ミセス大森元貴 2人揃ろって否定しても熱愛説が消えないワケ番組のコンセプトは、"テレビとミセスが本気でコラボ"。レギュ