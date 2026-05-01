M!LKの「好きすぎて滅!」が、カラオケでも快進撃を見せている。エクシングと第一興商が4月30日、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のカラオケ特別賞「カラオケ・オブ・ザ・イヤー powered by DAM ＆ JOYSOUND」の中間結果を発表。J-Pop部門では、2025年発売曲ランキングで10位圏外だった同曲が、一気に1位へ躍り出た。『第67回輝く! 日本レコード大賞』に出演したM!LK同賞は、2025年にリリースされた楽曲の中から各部門30曲をエントリー