都内のタワーマンション最上階。眼下に広がる絶景とは裏腹に、スマホだけで数千万、数億円を取引する個人投資家がいる。ハンドルネーム、STFさんだ。2026年2月、株式投資による総利益が100億円（税引き後）という金字塔を打ち立て、投資界隈に衝撃を走らせた。しかし、好事魔多し。直後に発生したイラン情勢の緊迫化による相場急落に直撃し、3月の1か月間でマイナス42億円という、常人には想像を絶する損失を被ることになる。