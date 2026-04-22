光の多いところでは、影も強くなる。ドイツの文豪、ゲーテの格言です。輝かしい成功には苦い副作用が付き物である、という意味で使われます。これは国民的グループとなった3人組にも当てはまるのかもしれません。◆Mrs. GREEN APPLEのコンサートで“問題発生”4月18、19日にMUFGスタジアム（国立競技場）でコンサートを開いたMrs. GREEN APPLE。この公演をめぐりいくつかの問題が発生し、議論を呼んでいます。ひとつはVIP