7月2日から9月14日まで、東京ディズニーリゾートで今年も『サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort』が開催される。複数の“びしょ濡れスポット”や“びしょ濡れプログラム”で夏の暑さをクールダウンできる同イベント。さらに昨年に引き続き、今年もMrs. GREEN APPLE（以下、ミセス）とのコラボレーションが実施されることが明らかになった。【写真】「ミッキー邪魔！」大炎上したミセスファンの“暴言映像”「ミッキー邪魔