アサカ理研<5724.T>がこの日の取引終了後、集計中の２５年９月期の連結業績について、営業利益が従来予想の４億４０００万円から４億９０００万円（前の期比６７．２％増）へ、純利益が２億２０００万円から２億８０００万円（同２４．５％減）へ上振れて着地したようだと発表した。



主要取引先である電子部品業界のメーカーで生産が低調に推移したことから、主力製品である金の取り扱い数量が減少し、売上高は９２億３０００万円から８６億円（同７．９％増）へ下振れたが、貴金属事業や環境事業で主要製品である金や銅の価格が予想を上回ったことから利益は上振れた。また、全社的な経費削減の取り組みや、保険解約に伴う営業外収益を計上したことなども寄与した。



出所：MINKABU PRESS