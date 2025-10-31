円谷フィＨＤが２６年３月期業績予想を上方修正 円谷フィＨＤが２６年３月期業績予想を上方修正

円谷フィールズホールディングス<2767.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１５００億円から１７００億円（前期比２０．９％増）へ、営業利益を１６０億円から１８０億円（同１７．７％増）へ、純利益を１１２億円から１２８億円（同１４．７％増）へ上方修正した。



上期においてアミューズメント機器事業の業績が堅調な進捗ぶりをみせていることに加え、第３四半期に向けてエヴァンゲリオンシリーズ最新作「ｅ新世紀エヴァンゲリオン ～はじまりの記憶～」などの販売が順調に進捗していることを織り込んだ。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高９５９億５３００万円（前年同期比２．１倍）、営業利益１３５億９５００万円（同３．３倍）、純利益９５億５２００万円（同３．４倍）だった。



出所：MINKABU PRESS