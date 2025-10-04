手もみセラピストの音琶麗菜氏がひも解く！『簡単！手をもむだけで肥満を解消！』肝臓・甲状腺・脾臓の反射区3点の押し分け
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「簡単！手をもむだけで肥満を解消！」と題した動画で、手もみセラピスト・音琶麗菜氏がYouTubeチャンネルを更新した。本編では、書籍『7秒押すだけで体温が上がる 手もみ健康法』に触れつつ、BMIに着目した手もみの取り入れ方を紹介。目安として「BMIは22前後が病気にかかりにくい」「25以上では高血圧や糖尿病など生活習慣に関わるリスクが2倍以上に上がる」と述べ、体重管理の基準づくりに資する視点を提示している。
音琶氏が取り上げた反射区は3点だ。1つ目は中性脂肪の合成や貯蔵のバランスに関わる「肝臓」（右手のみ）。薬指の下にある骨のキワの下側を狙い、角度を調整しながら圧を入れる。2つ目はエネルギー代謝に関わる「甲状腺」（両手）。親指外側の、爪の生え際と第一関節の間を安定させて押すと、手足の冷えが気になる人は温かさを感じやすいと紹介している。3つ目は脂肪の代謝に関わる「脾臓」（左手のみ）。薬指と小指の間のライン付近を、人差し指の曲げた関節で探りながら狙うのがコツである。
実践の目安は「1回7秒を5回、1日3セット」。押す際は「痛いと感じるポイントで止めて7秒キープ」「角度を微調整して反応を探す」といった手順を解説し、終了後は水分補給を忘れないことも併せて述べている。具体的な指の当て方や体勢の作り方、左右の位置の違いは動画内で丁寧に示されており、自宅でも取り入れやすい内容である。
また、手もみセラピーとしての視点から、「冷えを感じたら甲状腺」「へこみの変化を観察しながら押す」といった観点も提示。日々の健康診断の結果や気になる体調サインと照らし合わせて、手の反射区を活用する考え方を語っている。
本編の要点を押さえれば全体像はつかめるが、実際の位置取りや圧の方向、カウントのリズムなどは映像で確認したほうが理解が深まるはずだ。
