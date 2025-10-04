この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が実演！反響多数だからこそ好転反応までフォロー『【毒出しで－15㎏】全身の老廃物をドバドバ流して、体中の毒と脂肪と疲労をリンパで大掃除！』

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が紹介！【膝・股関節が悪い人】『膝痛・腰痛ある人はマッサージよりもコレやって！膝が若返る手もみセラピー！』

手もみセラピストの音琶麗菜氏が丁寧に解説！『【緑内障】悪くしない、眼圧を下げる手もみ４選！』日常に溶け込む反射区ケア

老眼を改善！たった３か所、手のひらを押すだけで、本当に視力が回復した方法

チャンネル情報

手もみセラピストの音琶麗菜です^_^たった７秒！誰でも簡単！手のひらを押すだけの健康法「いつでも、どこでも、手もみセラピー」を提供しています。この手もみセラピーが、あなたの元気のお役に立ちますように☆