兵庫県たつの市の住宅で見つかった母親と娘の遺体について、兵庫県警は司法解剖の結果、２人の死因は首を刺されたことによる「失血死」と「出血性ショック死」で、何者かに殺害されたと断定。８０人体制で捜査本部を設置し殺人事件として捜査を始めました。 １９日午前１０時半ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、この家に住む田中澄恵さん（７４）と次女の千尋さん（５２）が死亡しているのを安否確認に訪れた警察官が見つけました。