病気
『病気』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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老化と認知症で一番違うこと
老化か認知症かの判断基準は「生活への支障」と「症状の継続性」だという
レタスクラブ
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月収30万円のフリーランスの娘、老後資金の備えは十分か確認したい
厚生年金がない分、iDeCoや小規模企業共済で自ら老後資金を積み立てる必要がある
ファイナンシャルフィールド
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手足口病 北海道で子どもを中心に患者が増加…夏休みの時期に注意を
STVニュース北海道
2026年8月6日
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紛争地で急増する医療への攻撃、国境なき医師団が語る現場の安全対策
2025年に世界で1425件の医療攻撃が報告され、支援従事者350人が死亡したとのこと
日テレNEWS NNN
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不規則な生活や不安定な恋愛は危険？躁状態を引き起こしかねない行動
投資・働きすぎ・不規則な生活など躁状態を誘発するNG行動が7つ挙げられた
livedoor ECHOES
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年収100万円のパート主婦が110万円に増やして社会保険に加入すると損か得か
社会保険加入で手取りは年約16万円減るが将来の年金は増加するとのこと
ファイナンシャルフィールド
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加藤夏希が夫との馴れ初めを告白「ドラゴンクエストXのオンラインで…」
Entame Plex
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渡邊渚が告白「病気になってから絶対に口にしないようにしている言葉」
PTSD診断当時は情報が皆無で、社会との繋がりを断ちたくなったと明かした
日刊スポーツ
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現役僧侶が明かした修行中の質素な食事、漫画がXで1万いいねを集める
現役僧侶への取材をもとに修行中の質素な食事を描いた内容で1万超いいねを獲得
オトナンサー
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子をあきらめる決断に医師が激怒 15歳で被爆した女性が気づいた「差別心」
夫も被爆者で「障害のある子がうまれると怖い」という女性の言葉に医師が激怒
文春オンライン
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血圧の薬は飲み合わせに注意、一部の風邪薬と一緒に飲むと高血圧が悪化？
エフェドリン類が含まれる風邪薬と一緒に飲むと効果を弱める可能性が
Medical DOC
2026年8月5日
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我が家・杉山裕之が退院を報告「低カリウム性ミオパチー」で入院
低カリウム性ミオパチーと診断され約1週間入院していたとのことである
オリコンニュース
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病名公表の我が家・杉山裕之 退院したことをXで報告「自分の足で歩いて」
低カリウム性ミオパチーと診断され、自分の足で歩いて退院できたとのこと
スポーツ報知
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女性も注意? 膀胱がんの自覚症状
最大の特徴は痛みを伴わない血尿で、一度消えても受診が必要とのこと
Medical DOC
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40代以降の女性必見 子宮体がんの初期症状について医師が解説
Medical DOC