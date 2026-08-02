生活習慣
『生活習慣』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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日焼け止めによるビタミンD不足が骨の健康に影響する可能性
ビタミンDはカルシウム吸収を助け、不足すると骨粗鬆症リスクが高まるとされる
ココカラネクスト
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女性の半数以上が不潔と感じる服の生乾き臭、男性の75%が見落としている
服の生乾き臭を不潔と感じる女性は58%超で、男性の25%と大差がある
プレジデントオンライン
2026年8月6日
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ベッドに入る3時間前には夕食終える 夜に副交感神経の働きを高める方法
ココカラネクスト
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最近辞めてメリットの大きかった生活習慣や考え方、60代女性が紹介
重い物を持つこと、重い服を着ること、各部屋にゴミ箱を置くこと
livedoor ECHOES
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血圧の薬は飲み合わせに注意、一部の風邪薬と一緒に飲むと高血圧が悪化？
エフェドリン類が含まれる風邪薬と一緒に飲むと効果を弱める可能性が
Medical DOC
2026年8月5日
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寝ても疲れが取れない人へ、寝具店が寝返り改善の3つの方法を紹介
オトナンサー
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大豆を摂取してストレス過食防止
ココカラネクスト
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血圧を下げる飲みもの ケース別の選び方や注意点を医師が解説
無糖茶・食塩無添加トマトジュース・低脂肪乳などが候補に挙がっている
Medical DOC
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毎日10分ほど早歩きすると…消費カロリーは1年で体脂肪1キロ分
ココカラネクスト
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はちみつを食べて…血糖値スパイクは発生するのか？医師が見解示す
Medical DOC
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無糖炭酸水の飲み方次第で知覚過敏リスクが高まる可能性
炭酸水は弱酸性でエナメル質を溶かし知覚過敏リスクを高める可能性があるという
オトナンサー
2026年8月4日
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冷たい麺・アイス・ビールが夏の睡眠の質を下げる3つの理由
上級睡眠健康指導士の山本智子さんによると深部体温の低下が妨げられるためだという
オトナンサー
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いじめで135キロになった男性が72キロ減量、自分を好きになりたかった
約3年かけて72キロの減量に成功し、現在63キロ前後を維持しているという
オリコンニュース
2026年8月3日
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膀胱がん 女性は婦人科疾患との混同や受診の遅れが課題
女性にも珍しい病気ではなく、特に50代以降は発症リスクが高まる傾向が
Medical DOC
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肥満を放置すると認知症リスクが3倍に高まるという研究結果
過剰な体脂肪が脳にインスリン抵抗性を生じさせ、記憶や情報処理の低下を招くとのこと
ダイヤモンド・オンライン
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脳内科医が勧める、お金をかけずに睡眠の質を高める日中の習慣
昼間に使われなかった脳の部位は夜に深い眠りが得られないとされる
プレジデントオンライン