〽最新鋭の情報を以（も）って精魂を研鑽（けんさん）して行こうぞそんな独特のフレーズの校歌を持つ高校が先月、さいたま市に誕生した。埼玉県立大宮科学技術高校だ。プログラミングや人工知能（ＡＩ）を学び、ロボットや航空宇宙分野を支える人材の輩出を目指している。同市にゆかりのあるシンガー・ソングライター椎名林檎さんが、創立の志を意気に感じて作詞、作曲した。（さいたま支局有沢ゆうり）同市北区にあ