血圧
『血圧』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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1万6000人を28年追跡した研究で、容姿と死亡リスクの関連が浮かび上がる
容姿が「魅力的でない」と評価された人の死亡リスクは約1.6倍とのこと
プレジデントオンライン
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「水を飲めば安心」は危険、医師が語る熱中症を防ぐ水分補給の正解
発汗機能には限界があり、高湿度の日は脱水だけが進行する危険性があるという
プレジデントオンライン
2026年8月7日
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日焼け止めによるビタミンD不足が骨の健康に影響する可能性
ビタミンDはカルシウム吸収を助け、不足すると骨粗鬆症リスクが高まるとされる
ココカラネクスト
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年間800杯ラーメンを食べ続ける35歳男性、9年で35キロ増も健診数値は正常
日刊SPA!
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年8月1日
2026年7月31日
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管理栄養士が朝の無糖ヨーグルトに混ぜる血糖対策の食材ベスト3を紹介
無糖ヨーグルトに混ぜる「最強の食べ物」1位は冷凍ブルーベリーとのこと
livedoor ECHOES
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和田秀樹が語る、高齢者がスーパーの食材で幸せホルモンを補う方法
血圧を気にした粗食でセロトニンが不足し老後うつのリスクが高まるという
プレジデントオンライン
2026年7月30日
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東洋大教授が勧める、血管細胞を強くするスーパーで買える3つの果物
血管細胞を強くする成分としてハッサク・シークワーサー・ココナッツが有効とのこと
プレジデントオンライン
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目の奥を撮るだけで脳卒中や認知症リスクを予測するAI医療が登場
「オキュロミクス」と呼ばれ、脳卒中や認知症リスクを高精度で予見できるという
現代ビジネス
2026年7月29日
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90歳を超えても元気な夫婦が毎食欠かさず食べていたものとは
多様性よりも本能に基づく安定した習慣と最低限の栄養確保が健康のカギという
プレジデントオンライン
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炭酸水の飲み過ぎで胃潰瘍になるのか、消化器専門医が解説
熱中症対策には量の確保が重要で、炭酸水は腹部膨満感に注意が必要とのこと
オトナンサー
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毎日運動しなくても体力はつく、忙しい人に向けた最新研究の知見
週末集中型の運動も毎日の運動と同等の効果があるという研究結果がある
ダイヤモンド・オンライン