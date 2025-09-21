【キノコの常備菜レシピ】秋の旨みを凝縮！作り置きで毎日楽しむごちそうアイデア5選
秋の味覚、キノコをたっぷり満喫していますか？ たくさん手に入れたら、日持ちする常備菜にするのがおすすめです。
今回は、ごはんによく合う佃煮や、ワインにぴったりなマリネなど、日々の食卓が豊かになるレシピを5つご紹介します。最短10分で作れるお手軽なレシピも必見です！
【日持ち2週間】たっぷりキノコの常備菜
しっかり塩気を効かせたキノコの炒め煮は、アレンジ自在なのが魅力です。和風の味付けながら、うどんのトッピングやオムレツの具材、パスタの具材など、和洋を問わず活躍します。水分が残っていると傷みやすいので、強めの火加減でしっかりと水分を飛ばすのが日持ちさせるポイントです。
【ワインとのマリアージュ】常備菜にぴったり！ キノコのマリネ
洋風の常備菜を作るなら、マリネはいかがでしょうか。ニンニクや赤唐辛子が香るマリネ液がキノコの旨みを引き立て、風味豊かに仕上がります。お好みのキノコを数種類組み合わせると、それぞれの食感が活きてより奥深い味わいに。バゲットにのせれば、おしゃれなおつまみにもなりますよ。
【ごはんのおともに】常備菜にぴったり！ キノコの佃煮
実山椒の爽やかな風味がアクセントになる佃煮は、炊き立てのごはんによく合う一品。軸が太い山エノキを使えば、シャキシャキとした小気味良い歯ざわりが楽しめます。甘辛い味付けに、隠し味の酢が全体をまろやかに引き締めてくれますよ。冷蔵庫で1週間程度保存できるので、毎朝少しずつ味わいましょう。
【カレー香る】常備菜にぴったり！ キノコのスパイシーソテー
キノコの凝縮された旨みに、カレーやハーブの香りが食欲をそそる常備菜です。スパイシーな風味がアクセントになり、おつまみや副菜に最適。トマトの酸味も好相性です。ハーブやニンニクは焦げると苦みが強くなるので、火加減に注意して香りを引き出すように炒めましょう。
【10分で完成】ピーマンとシメジの塩麴炒め
味付けは塩麴だけ。冷めても風味が変わらないため、お弁当のおかずにも重宝します。塩麴のほのかな甘みがキノコやピーマンの風味を引き立て、彩りも豊かに。お弁当の隙間を埋めるのにもおすすめの一品です。
■キノコの常備菜で食卓を豊かに！
忙しい日や、もう1品ほしいときに大活躍してくれる常備菜。キノコは低カロリーで食物繊維が豊富なので、食卓にヘルシーな一品を簡単にプラスできます。
和食の定番である佃煮から、ハーブソテーやマリネなど洋風のアレンジまで、さまざまな味わいが堪能できるのも魅力です。シンプルに作っておけば、スープやオムレツの具材にもなり、何通りもの味に。ぜひ、キノコの常備菜で、秋の食卓を豊かに彩ってくださいね。
(ともみ)
今回は、ごはんによく合う佃煮や、ワインにぴったりなマリネなど、日々の食卓が豊かになるレシピを5つご紹介します。最短10分で作れるお手軽なレシピも必見です！
【日持ち2週間】たっぷりキノコの常備菜
しっかり塩気を効かせたキノコの炒め煮は、アレンジ自在なのが魅力です。和風の味付けながら、うどんのトッピングやオムレツの具材、パスタの具材など、和洋を問わず活躍します。水分が残っていると傷みやすいので、強めの火加減でしっかりと水分を飛ばすのが日持ちさせるポイントです。
たっぷりキノコの常備菜
【材料】（作りやすい量）
シメジ 1パック
エノキ 1袋
エリンギ 1パック
オリーブ油 大さじ 3
ニンニク 2片
<調味料>
塩 大さじ 1強
しょうゆ 大さじ 2
酒 大さじ 4
【下準備】
1、シメジ、エノキは石づきを切り落とし、食べやすい大きさにほぐす。エリンギは長さを半分に切り、さらに縦半分に切ってから薄切りにする。ニンニクはみじん切りにする。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ、火にかける。香りが出てきたらキノコを数回に分けて入れ、炒める。
2、しんなりとしてきたら弱火にし、蓋をしてかさが半分以上に減るまで煮る。
3、＜調味料＞の材料を加え、蓋はせずに水分を飛ばすように火を強くし、煮詰める。熱いうちに保存容器に入れて、冷ます。
【このレシピのポイント・コツ】
水分を飛ばす時は焦がさないように。
冷蔵庫で2週間はもちます。
このレシピは、そのまま食べると塩分が強いです。佃煮のような感覚で
他の料理の調味料に使って下さいね。(2018.5 追記)
【材料】（作りやすい量）
シメジ 1パック
エノキ 1袋
エリンギ 1パック
オリーブ油 大さじ 3
ニンニク 2片
<調味料>
塩 大さじ 1強
しょうゆ 大さじ 2
酒 大さじ 4
【下準備】
1、シメジ、エノキは石づきを切り落とし、食べやすい大きさにほぐす。エリンギは長さを半分に切り、さらに縦半分に切ってから薄切りにする。ニンニクはみじん切りにする。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ、火にかける。香りが出てきたらキノコを数回に分けて入れ、炒める。
2、しんなりとしてきたら弱火にし、蓋をしてかさが半分以上に減るまで煮る。
3、＜調味料＞の材料を加え、蓋はせずに水分を飛ばすように火を強くし、煮詰める。熱いうちに保存容器に入れて、冷ます。
【このレシピのポイント・コツ】
水分を飛ばす時は焦がさないように。
冷蔵庫で2週間はもちます。
このレシピは、そのまま食べると塩分が強いです。佃煮のような感覚で
他の料理の調味料に使って下さいね。(2018.5 追記)
【ワインとのマリアージュ】常備菜にぴったり！ キノコのマリネ
洋風の常備菜を作るなら、マリネはいかがでしょうか。ニンニクや赤唐辛子が香るマリネ液がキノコの旨みを引き立て、風味豊かに仕上がります。お好みのキノコを数種類組み合わせると、それぞれの食感が活きてより奥深い味わいに。バゲットにのせれば、おしゃれなおつまみにもなりますよ。
常備菜にぴったり！キノコのマリネ
【材料】（2人分）
シイタケ(生) 1パック
エリンギ 1パック
シメジ 1パック
白ブナシメジ 1パック
オリーブ油 適量
<マリネ液>
ニンニク 2片
赤唐辛子 1本
白バルサミコ酢 100ml
EVオリーブ油 100ml
水 50ml
塩コショウ 少々
パセリ 適量
【下準備】
1、シイタケは石づきを取り、軸と笠に切り分け、かたく絞ったぬれ布巾で汚れを拭き取る。軸は2〜4等分に笠は食べやすい大きさに切る。
シイタケは、1パック5〜6個入りを使用しています。
2、エリンギは、縦に4〜6等分に切る。エリンギが長い場合は横半分に切る。シメジ、白ブナシメジは石づきを切り、小房に分ける。
3、ニンニクはヘタを取り、縦半分に切り芽を取ってみじん切りにする。赤唐辛子はヘタを取って種を出してみじん切りにする。
4、パセリはみじん切りにして水に放ち、ザルに上げて水気をきり、さらにキッチンペーパーなどで水気を拭き取る。
【作り方】
1、＜マリネ液＞を作る。鍋にニンニク、赤唐辛子、EVオリーブ油(大さじ1)を入れて火にかけ、ニンニクが色づいてきたら残りのEVオリーブ油、＜マリネ液＞の他の材料を加えて混ぜ合わせ、ひと煮たちしたら火を止め、冷ましておく。
2、フライパンにオリーブ油を熱し、シイタケ、エリンギ、シメジ、白ブナシメジを入れて炒める。
3、ボウルに＜マリネ液＞を入れ、(2)を加えて混ぜ合わせる。粗熱が取れたら、パセリを振り、器に盛ってラップをして冷蔵庫で冷やす。
【このレシピのポイント・コツ】
保存容器に入れて冷蔵庫で1週間位日持ちします。
白バルサミコ酢の代用として白ワインビネガーを使用してもいいですが、使用する前に白ワインビネガーを鍋に入れて一度沸騰させてから使うとまろやかになります。
【材料】（2人分）
シイタケ(生) 1パック
エリンギ 1パック
シメジ 1パック
白ブナシメジ 1パック
オリーブ油 適量
<マリネ液>
ニンニク 2片
赤唐辛子 1本
白バルサミコ酢 100ml
EVオリーブ油 100ml
水 50ml
塩コショウ 少々
パセリ 適量
【下準備】
1、シイタケは石づきを取り、軸と笠に切り分け、かたく絞ったぬれ布巾で汚れを拭き取る。軸は2〜4等分に笠は食べやすい大きさに切る。
シイタケは、1パック5〜6個入りを使用しています。
2、エリンギは、縦に4〜6等分に切る。エリンギが長い場合は横半分に切る。シメジ、白ブナシメジは石づきを切り、小房に分ける。
3、ニンニクはヘタを取り、縦半分に切り芽を取ってみじん切りにする。赤唐辛子はヘタを取って種を出してみじん切りにする。
4、パセリはみじん切りにして水に放ち、ザルに上げて水気をきり、さらにキッチンペーパーなどで水気を拭き取る。
【作り方】
1、＜マリネ液＞を作る。鍋にニンニク、赤唐辛子、EVオリーブ油(大さじ1)を入れて火にかけ、ニンニクが色づいてきたら残りのEVオリーブ油、＜マリネ液＞の他の材料を加えて混ぜ合わせ、ひと煮たちしたら火を止め、冷ましておく。
2、フライパンにオリーブ油を熱し、シイタケ、エリンギ、シメジ、白ブナシメジを入れて炒める。
3、ボウルに＜マリネ液＞を入れ、(2)を加えて混ぜ合わせる。粗熱が取れたら、パセリを振り、器に盛ってラップをして冷蔵庫で冷やす。
【このレシピのポイント・コツ】
保存容器に入れて冷蔵庫で1週間位日持ちします。
白バルサミコ酢の代用として白ワインビネガーを使用してもいいですが、使用する前に白ワインビネガーを鍋に入れて一度沸騰させてから使うとまろやかになります。
【ごはんのおともに】常備菜にぴったり！ キノコの佃煮
実山椒の爽やかな風味がアクセントになる佃煮は、炊き立てのごはんによく合う一品。軸が太い山エノキを使えば、シャキシャキとした小気味良い歯ざわりが楽しめます。甘辛い味付けに、隠し味の酢が全体をまろやかに引き締めてくれますよ。冷蔵庫で1週間程度保存できるので、毎朝少しずつ味わいましょう。
常備菜にぴったり！キノコの佃煮
【材料】（作りやすい量 1回分）
ヒラタケ 1パック
山エノキ 1袋
マイタケ 1パック
<調味料>
酒 大さじ 3
しょうゆ 大さじ 3
みりん 大さじ 3
酢 大さじ 1
実山椒 大さじ 1
【下準備】
1、ヒラタケ、山エノキ、マイタケは石づきを切り落とし食べやすい大きさにほぐす。
2、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、鍋に＜調味料＞を入れて煮たて、ヒラタケ、山エノキ、マイタケを加えて時々混ぜながら強めの中火で煮汁がほとんどなくなるまで煮る。
2、(1)の鍋に実山椒を加え、ひと煮たちしたら火を止めて冷ます。完全に冷めたら保存容器などに移す。
【このレシピのポイント・コツ】
保存容器に入れ冷蔵庫で約1週間保存できます。
【材料】（作りやすい量 1回分）
ヒラタケ 1パック
山エノキ 1袋
マイタケ 1パック
<調味料>
酒 大さじ 3
しょうゆ 大さじ 3
みりん 大さじ 3
酢 大さじ 1
実山椒 大さじ 1
【下準備】
1、ヒラタケ、山エノキ、マイタケは石づきを切り落とし食べやすい大きさにほぐす。
2、＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】
1、鍋に＜調味料＞を入れて煮たて、ヒラタケ、山エノキ、マイタケを加えて時々混ぜながら強めの中火で煮汁がほとんどなくなるまで煮る。
2、(1)の鍋に実山椒を加え、ひと煮たちしたら火を止めて冷ます。完全に冷めたら保存容器などに移す。
【このレシピのポイント・コツ】
保存容器に入れ冷蔵庫で約1週間保存できます。
【カレー香る】常備菜にぴったり！ キノコのスパイシーソテー
キノコの凝縮された旨みに、カレーやハーブの香りが食欲をそそる常備菜です。スパイシーな風味がアクセントになり、おつまみや副菜に最適。トマトの酸味も好相性です。ハーブやニンニクは焦げると苦みが強くなるので、火加減に注意して香りを引き出すように炒めましょう。
常備菜にぴったり！キノコのスパイシーソテー
【材料】（2人分）
シメジ 1パック
マイタケ 1パック
エリンギ 1パック
シイタケ(生) 1パック
トマト 1個
ニンニク 1片
赤唐辛子 1本
オリーブ油 大さじ 1
ローズマリー 2枝
タイム 2枝
ローリエ 1枚
塩コショウ 少々
カレー粉 大さじ 1
顆粒スープの素 小さじ 1/3
【下準備】
1、シメジ、マイタケは石づきを取り、小房に分ける。
2、トマトはヘタを取って食べやすい大きさに切る。ニンニクは縦半分に切り、芽を取って粗みじん切りにする。赤唐辛子はヘタを取って種を出し、小口切りにする。
3、エリンギは石づきを取り、4〜6等分に裂く。長い場合は長さ半分に切る。シイタケは石づきを取り、ぬれ布巾で汚れを拭き取り、幅2cm位のそぎ切りにする。
シイタケは、1パック5〜6個入りを使用しています。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油を熱し、ニンニク、赤唐辛子を入れて炒め、香りがたってきたらキノコ類、トマト、ローズマリー、タイム、ローリエを加えて炒める。
2、(1)のキノコがしんなりしてきたら塩コショウ、カレー粉、顆粒スープの素を加えて混ぜ合わせる。汁気が無くなってきたら火からおろして冷ます。保存容器などに入れて冷蔵庫で冷やす。
【このレシピのポイント・コツ】
保存容器に入れて、冷蔵庫で保存すれば1週間位は保存ができます。
【材料】（2人分）
シメジ 1パック
マイタケ 1パック
エリンギ 1パック
シイタケ(生) 1パック
トマト 1個
ニンニク 1片
赤唐辛子 1本
オリーブ油 大さじ 1
ローズマリー 2枝
タイム 2枝
ローリエ 1枚
塩コショウ 少々
カレー粉 大さじ 1
顆粒スープの素 小さじ 1/3
【下準備】
1、シメジ、マイタケは石づきを取り、小房に分ける。
2、トマトはヘタを取って食べやすい大きさに切る。ニンニクは縦半分に切り、芽を取って粗みじん切りにする。赤唐辛子はヘタを取って種を出し、小口切りにする。
3、エリンギは石づきを取り、4〜6等分に裂く。長い場合は長さ半分に切る。シイタケは石づきを取り、ぬれ布巾で汚れを拭き取り、幅2cm位のそぎ切りにする。
シイタケは、1パック5〜6個入りを使用しています。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油を熱し、ニンニク、赤唐辛子を入れて炒め、香りがたってきたらキノコ類、トマト、ローズマリー、タイム、ローリエを加えて炒める。
2、(1)のキノコがしんなりしてきたら塩コショウ、カレー粉、顆粒スープの素を加えて混ぜ合わせる。汁気が無くなってきたら火からおろして冷ます。保存容器などに入れて冷蔵庫で冷やす。
【このレシピのポイント・コツ】
保存容器に入れて、冷蔵庫で保存すれば1週間位は保存ができます。
【10分で完成】ピーマンとシメジの塩麴炒め
味付けは塩麴だけ。冷めても風味が変わらないため、お弁当のおかずにも重宝します。塩麴のほのかな甘みがキノコやピーマンの風味を引き立て、彩りも豊かに。お弁当の隙間を埋めるのにもおすすめの一品です。
ピーマンとシメジの塩麴炒め
【材料】（2人分）
ピーマン 1個
赤ピーマン 1個
シメジ 1/2パック
サラダ油 大さじ 1
塩麹 小さじ 2
【下準備】
1、ピーマンと赤ピーマンは縦半分に切りヘタと種を取り除き、縦せん切りにする。シメジは石づきを切り落としほぐす。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を入れ、強火にかけピーマンと赤ピーマンを炒める。
2、中火に弱めてシメジを加える。シメジに火が通るまで炒め、塩麴を加えて味を全体になじませる。火を止めて器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
冷やして食べても美味しいので、お弁当のおかずにピッタリです。
【材料】（2人分）
ピーマン 1個
赤ピーマン 1個
シメジ 1/2パック
サラダ油 大さじ 1
塩麹 小さじ 2
【下準備】
1、ピーマンと赤ピーマンは縦半分に切りヘタと種を取り除き、縦せん切りにする。シメジは石づきを切り落としほぐす。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を入れ、強火にかけピーマンと赤ピーマンを炒める。
2、中火に弱めてシメジを加える。シメジに火が通るまで炒め、塩麴を加えて味を全体になじませる。火を止めて器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
冷やして食べても美味しいので、お弁当のおかずにピッタリです。
■キノコの常備菜で食卓を豊かに！
忙しい日や、もう1品ほしいときに大活躍してくれる常備菜。キノコは低カロリーで食物繊維が豊富なので、食卓にヘルシーな一品を簡単にプラスできます。
和食の定番である佃煮から、ハーブソテーやマリネなど洋風のアレンジまで、さまざまな味わいが堪能できるのも魅力です。シンプルに作っておけば、スープやオムレツの具材にもなり、何通りもの味に。ぜひ、キノコの常備菜で、秋の食卓を豊かに彩ってくださいね。
(ともみ)