【夏野菜の王様！】苦みがクセになる！ピーマンの絶品レシピ8選

夏の食卓に欠かせないピーマン！独特のほろ苦さとシャキッとした食感が、肉料理にも野菜料理にも相性抜群の万能夏野菜です。今回はE・レシピで人気の…