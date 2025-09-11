2025年12月6日（土）に広島グリーンアリーナにて開催を予定している『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）が追加情報を発表した。

『TGC 広島 2025』

豪華出演者第2弾決定

豪華出演者第2弾が解禁された。ゲストモデルとして登場するのは、雑誌「ViVi」の専属モデルを務め、9月10日に最終回を迎えたドラマ「ちはやふる―めぐり―」に出演し、そのビジュアルと演技力で注目を集めた嵐莉菜。さらに、モデルやタレントとして活動する土方エミリ、本田3姉妹の末っ子で、2025年から雑誌「Ray」の専属モデルに就任しモデル活動を本格化させた本田紗来も出演する。

加えて、SNS総フォロワー数500万人超を誇るティーン世代を代表するトップインフルエンサーで、9月6日に開催された「マイナビ TGC 2025 A/W」で自身初のディレクションブランドMixmii（ミクスミー）を発表したMINAMI、「女子高生ミスコン2023」グランプリ受賞者で、オリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に3度出演し、Z世代や人気インフルエンサーから支持を集める米澤りあ、同じく「今日、好きになりました。」への出演をきっかけに注目され、TikTokフォロワー68万人を突破したりんかの出演も決定した。

ゲストには、数々の番組で活躍する村重杏奈、SNSでの発信をきっかけに人気を博し、歌やダンス、俳優業など多才な活動を展開する兄弟ユニット・もーりーしゅーとが登場。さらに、雑誌「MEN’S NON-NO」専属モデルで、10月1日スタートの新ドラマ「おいしい離婚届けます」で連続ドラマ初主演を務める水沢林太郎、「原因は自分にある。」のメンバーであり、10月11日スタートのドラマ「介護スナックベルサイユ」への出演を控える杢代和人ら、注目の若手俳優も名を連ねる。

また、11月に初の日本武道館公演を予定している7人組ダンス＆ボーカルグループGENICからは、現在放送中のドラマ「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」に出演中の増子敦貴がTGC初出演を果たす。

MCは、情報・バラエティ番組をはじめ映画や舞台でも活躍し、地方開催のTGCで安定感ある進行を見せてきたウエンツ瑛士と、数々の人気番組でMCやリポーターを務め、2025年4月にフリーアナウンサーへ転身した中川安奈が担当する。

メインアーティスト第1弾決定・FRUITS ZIPPER、WILD BLUEが出演

注目のメインアーティストには、カルチャープロダクション・アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から、アイドルグループFRUITS ZIPPERの出演が決定した。「原宿から世界へ」をコンセプトに掲げ、多様なカルチャーが交わるファッションの街・原宿から“NEW KAWAII”を発信する同グループは、5月10日（土）に神戸ワールド記念ホールで開催された結成3周年記念ライブ「FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-」で史上最大規模となる全3公演を即完売。2026年2月にはグループ初のドーム公演を控えている。さらに、9月6日に開催された「マイナビ TGC 2025 A/W」では、メンバー櫻井優衣がソロデビューを発表し、新曲を初披露するなど話題を集めている。

また、2024年9月6日にデビューしたWILD BLUEも登場する。デビュー翌日の「マイナビ TGC 2024 A/W」で初パフォーマンスを披露し、2025年5月にはグループ初の全国ツアー「WILD BLUE LIVE TOUR 2025［The First Light］」を開催。全国5都市5公演すべてのチケットが完売するなど、デビュー1周年を迎えた現在、人気急上昇中の注目グループである。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年12月６日（土） 開場11:30 開演13:00 終演17:30（予定）

●会場

広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）

●チケット

【入場料】

アリーナ：先行販売：13,500円（税込）、一般販売：14,000円（税込）、TGC CARD割引：10,000円（税込）/ お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

スタンド（着席指定）：先行販売：12,000円（税込）、一般販売：12,500円（税込）、TGC CARD割引：9,000円（税込）/ お土産袋・応援グッズ付

スタンド：先行販売：10,500円（税込）、一般販売：11,000円（税込）、TGC CARD割引：8,000円（税込）/ お土産袋・応援グッズ付

TGC Premium限定プラチナ席（着席指定）：先行販売：10,500円（税込）/ お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【先行販売第一弾】2025年8月2日（土）10:00から順次販売開始

TGC CARD先行：2025年 8月 9日（土）10:00〜2025年10月 3日（金）23:59 ※TGC CARD割引対象

dポイントクラブ会員先行：2025年 8月 9日（土）10:00〜2025年10月 3日（金）23:59

TGC公式LINE先行（第一弾）：2025年 8月23日（土）10:00〜2025年 9月12日（金）23:59

※売切次第終了

【先行販売第二弾】2025年9月13日（土）10:00-2025年10月3日（金）23:59

TGC公式LINE先行（第二弾）：2025年 9月13日（土）10:00〜2025年10月 3日（金）23:59

プレガイド先行：2025年 9月13日（土）10:00〜2025年10月 3日（金）23:59

※売切次第終了

【一般販売】2025年10月4日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キャンディープロモーション TEL：082-249-8334（11:00〜17:00／土日祝日を除く）

●ゲストモデル

嵐莉菜、池田美優、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、なごみ、希空、土方エミリ、本田紗来、MINAMI、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順

●ゲスト

増子敦貴（GENIC）、水沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人 他 ※50音順

●メインアーティスト

FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、中川安奈

●公式サイト

『ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025』公式サイト