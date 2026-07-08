AWA（アワ）は、無料でも聴ける音楽ストリーミングサービス。サイバーエージェントとエイベックス・デジタルの共同出資で設立されたAWA株式会社が提供。
老化か認知症かの判断基準は「生活への支障」と「症状の継続性」だという
レタスクラブ
コメダHD・ワールド・ドトール・しまむらの高配当株・増配株4銘柄が対象
現代ビジネス
オアシスはソニー買収不発で長期戦を強いられ夏野社長解任を要求したとみられる
1990年代に中国進出できなかったことが結果的に奏功し国内シェア約8割を獲得
プレジデントオンライン
ドイツの学校ランチはパンと果物のみで調理なしが一般的とのこと
週刊女性PRIME
1日15分体を動かすだけで死亡リスクが約14％低下するとの研究があるという
ハロウィーン・ホラー・ナイト15周年を記念し過去最多のゾンビ出現が予定されている
オリコンニュース
15周年を記念し、史上初のR-18指定アトラクション『残像』が登場するという
総合1位にCOSRX Officialのアルブチンセラムが選ばれたとのこと
芝浦工業大学の原田曜平氏は「真似しやすさ」が支持の最大理由と分析する
KADOKAWAの漫画誌『青騎士』でデビューし、レコードをテーマにした連作漫画
Dtimes
NHKスペシャルに追加取材を加えた「紅白完結編」で、山口の現在に迫る内容
FOMOで飛びついた結果、含み損5,000万円の地獄を経験したという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
テスラとエヌビディアを高値掴みし、約5000万円の含み損を抱えたという
ヒマラヤや砂漠など天然の壁で閉鎖された中原が自己中心的世界観を育んだという