girlswalker

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≒JOY、TGC待望の初出演が決定！『SBI証券 presents TGC 北九州 2026』
2026年10月10日（土）に北九州メッセにて開催を予定している『SBI証券 presents TGC KITAKYUSHU 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SBI証券 presents…
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CIRRAがメインアーティストに追加決定！SPコラボのサプライズ発表も！『SBI証券 presents TGC 北九州 2026』
2026年10月10日（土）に北九州メッセにて開催を予定している『SBI証券 presents TGC KITAKYUSHU 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SBI証券 presents…
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SWEET STEADYと福島県のキッズモデルが共演！福島の魅力を発信、特産品もプレゼント
2026年7月29日にZepp Haneda (TOKYO)で開催された「TGC teen 2026 Summer supported by PROF」の「FUKUSHIMA KIDS SPECIAL STAGE」に、オーディション…
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Hearts2Hearts、2曲披露！魅力振りまく♡＜NAMICS presents TGC 新潟 2026＞
『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟…
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佐藤⿓我（ACEes）、ニット制作＆田植え体験を語る「ACEes全員で田植えをしたい！」＜NAMICS presents TGC 新潟 2026＞
『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟…
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HIKAKIN、TGC初出演＆地元・新潟にサプライズ凱旋「新潟でしかできない！」＜NAMICS presents TGC 新潟 2026＞
『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟…
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「今日好き」“しゅんゆま”カップルのバックハグに大歓声♡「優真ちゃんと歩けて幸せ」＜NAMICS presents TGC 新潟 2026＞
『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟…
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NGT48と柏木由紀＆北原里英が共演！杉本萌（NGT48）「夢のような時間」感無量のステージ＜NAMICS presents TGC 新潟 2026＞
『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟…
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SOTA HANAMURA（from Da-iCE）、新曲含む5曲を披露！パワフルなパフォーマンスに会場沸く＜NAMICS presents TGC 新潟 2026＞
『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟…
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井上裕介（NON STYLE）、川村エミコ（たんぽぽ）＆やしろ優のパフォーマンスに「かわいかったよ！」＜NAMICS presents TGC 新潟 2026＞
『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟…
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Dream Ami、地元高校ダンス部と「Follow Me」でコラボ「皆さんと一緒だとすごく新鮮！」＜NAMICS presents TGC 新潟 2026＞
『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟…
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MINAMI＆さくら、小林由依ら旬の夏コーデで会場を魅了＜NAMICS presents TGC 新潟 2026＞
『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟…
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村重杏奈がトップバッターで開幕！長浜広奈、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）ら豪華メンバーがランウェイ＜NAMICS presents TGC 新潟 2026＞
『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）が2026年7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟…
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Z世代中心に大人気！多田梨音、向井怜衣らの出演が決定！『TGC 富山 2026』
2026年11月21日（土）にYKK AP ARENAにて開催を予定している『TGC TOYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（TGC 富山 2026）が追加情報を発表した。…
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IS:SUE、CIRRA、SWEET STEADYらメインアーティスト大集結！『SBI証券 presents TGC 松山 2026』
2026年8月16日（日）に愛媛県武道館にて開催を予定している『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、SBI証券 pres…
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超話題のモナキ、伊藤百花（AKB48）ら豪華出演者決定！『マイナビ TGC 2026 A/W』
2026年9月19日（土）に横浜アリーナにて開催を予定している『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2…
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【日プ新世界】発、KO1KEYZの国内大型ファッションイベント初出演が決定！『マイナビ TGC 2026 A/W』
2026年9月19日（土）に横浜アリーナにて開催を予定している『第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2…
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平祐奈、「TGC神結びプロジェクト」アンバサダー就任！「みえ旅レセプション2026」で式年遷宮「お木曳行事」への想いを語る
多彩な三重県の魅力を国内外に発信する「みえ旅レセプション2026」に、伊勢志摩アンバサダーで歌手の相川七瀬、俳優・タレントの平祐奈、謎解きクリエ…
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IS:SUEら出演！サプライズで細川たかしが登場し大盛況！『GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TGM 2026』
東京ガールズコレクション実行委員会は、7月12日（日）にLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて、『GMO渋谷エンタメ祭2026 presents TOKYO GIRLS MUSIC…
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村重杏奈、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）ら出演！『SBI証券 presents TGC 北九州 2026』
2026年10月10日（土）に北九州メッセにて開催を予定している『SBI証券 presents TGC KITAKYUSHU 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（SBI証券 presents…