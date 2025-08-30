WurtSが、ニューEP『デジタル・ラブ』を11月26日にCDおよび配信でリリースする。

本情報は、本日8月30日に配信された『YouTube Music Weekend 10.0』にて発表されたもの。本作には、TVアニメ『ダンダダン』第2期エンディングテーマ「どうかしてる」、日本テレビ系ドラマ『恋は闇』主題歌「BEAT」に加えて、7月に盟友 PEOPLE 1、Chilli Beans.と共催したスリーマンイベント『UPDATE』でサプライズ披露されたコラボ曲「UPDATE feat. Deu & Ito（PEOPLE 1）, Moto（Chilli Beans.）」や、それぞれゲストアーティストを迎えた新曲2曲を含む計5曲を収録。詳細は後日アナウンスされる。

CDは、同イベントにおけるWurtSのライブ映像を収録したBlu-ray付属の初回生産限定盤と、CDのみの通常盤に加え、10月4日からスタートする『WurtS CONCERT HALL TOUR Ⅱ -DIGITAL LOVE-』の会場予約限定盤の全3種類をリリース。会場予約限定盤は、通常盤CD+グッズ仕様となり、タオルとラバーバンドがBOXパッケージに同封される。また、UNIVERSAL MUSIC STOREでは、初回生産限定盤のみの先着特典として直筆サイン入りポスターとアクリルキーホルダーが付属する。

（文＝リアルサウンド編集部）