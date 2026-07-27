ルーキー
『ルーキー』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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マリナーズ対タイガース戦で死球5つの乱闘騒動、監督と投手が退場
トーレスへの死球で両軍ベンチが飛び出し、スパイダー投手らが退場に
東スポWEB
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地面師・ルフィグループを取材したライター2人が語る現場のリアル
NEWSポストセブン
2026年8月5日
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阪神・佐藤輝明が今オフのメジャー移籍を目指す、実現への条件とは
NEWSポストセブン
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村上宗隆がフェンウェイパークのグリーンモンスターにサインを刻み込む
名物グリーンモンスターの裏に多くの大リーガーに倣いサインを刻んだ
スポーツ報知
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全英V桑木志帆が帰国会見、年間女王とLA五輪出場への意欲を語る
今年は日本ツアーで年間女王を目指し、28年LA五輪出場も目標に掲げた
スポニチアネックス
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月2日
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村上宗隆の快進撃に中山秀征が驚嘆、「50本は超えてくる」と期待を込める
復帰後に4本塁打を放ち、ルーキーながら24本塁打をマークしているとのこと
スポーツ報知
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佐々木麟太郎がソフトバンクを断りMLBを選んだ理由とは
契約金はNPBの1億円に対しMLB8巡目の相場は約3500万円と低いが選択した
プレジデントオンライン
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清原和博と渡辺久信が12年ぶりに再会し、古巣・西武の躍進を語り合う
Smart FLASH
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佐々木麟太郎がマーリンズに指名された背景に、スカウトが語る人間性の高さ
長打力は世界レベルだが守備や打率など複数の課題が残ると指摘される
ココカラネクスト
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大谷翔平が長男の初観戦試合で24号2ランを放ち、記念球も無事回収
今年6月に誕生した長男が初めて球場を訪れた試合での記念アーチとなった
スポーツ報知