左翼
『左翼』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
-
新庄監督が楽天投手陣の5死球に「考えてもらいたい」と苦言
スポーツ報知
-
才木浩人が8回零封も白星逃し、救援失敗のドリスに「仕事ね！」と声かけ
才木は「交代はベストだと思う」と起用法を支持し運と割り切る姿勢を見せた
スポニチアネックス
-
レッドソックスが村上を13打数1安打に抑え3連戦を制す
レ軍が12対11でサヨナラ勝ちし、7連勝・3連戦スイープを達成した
スポーツ報知
-
吉田正尚が2安打1打点、レッドソックスが延長13回でサヨナラ勝ち
スポーツ報知
-
吉田正尚が適時二塁打を放ち、レッドソックスが延長でサヨナラ８連勝
スポーツ報知
-
村上宗隆がWBC準々決勝の因縁相手スアレスと再び対戦、雪辱を誓う
WBC準々決勝で村上を抑えたスアレスが先発しリベンジの舞台となる
スポニチアネックス
-
カブス・鈴木誠也が2番に定着し、自己最長23試合連続出塁を達成
スポニチアネックス
-
大谷翔平が今季初の1試合2本塁打、25・26号を放つも6連敗止まらず
1点差で及ばずチームは6連敗も、大谷は「勝利が最優先」と語った
スポニチアネックス
2026年8月6日
-
大谷翔平がドジャース移籍後135本塁打を達成し歴代4位に浮上
ドジャース加入後の通算本塁打が135本となり歴代4位に浮上したとのこと
フルカウント
-
阪神ガルシアが2日連続本塁打、満塁弾と3ランで7打点の猛爆
前日の満塁弾から2打席連発となり、2日間で合計7打点を挙げたとのこと
THE ANSWER
-
今永昇太が大谷に先頭打者弾を浴びながらも粘投し、今季8勝目を挙げた
大谷翔平に先頭打者本塁打を許したが５回８安打１失点で今季８勝目を記録
東スポWEB
-
今永昇太が8勝目、大谷の先頭打者弾に「穴がない打者」と脱帽
大谷翔平に今季初本塁打となる25号先頭打者アーチを浴び先取点を献上した
スポーツ報知
-
カブスがドジャースを3連勝でスイープ、今永昇太が5回1失点で8勝目
今永昇太が5回1失点で今季8勝目、鈴木誠也は5試合連続安打と23試合連続出塁を記録
スポニチアネックス
-
仙台育英・田山が甲子園開幕弾を放ち、2年連続で初戦を突破した
仙台育英の田山纏外野手が4回に大会1号本塁打を放ち3―1で勝利に貢献した
スポニチアネックス
-
阪神・高橋遥人が今季ワースト6失点、防御率1位の座から陥落
2回に筒香と宮下に2ランを浴び、1イニング2被弾は7年ぶりの屈辱となった
スポニチアネックス
-
阪神・ガルシアが初安打を満塁弾で飾る球団初の快挙、8点差の8回に一閃
8点劣勢の8回無死満塁から左翼上段席へ豪快な満塁本塁打を放つ
スポニチアネックス