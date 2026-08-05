運動
『運動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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鬼怒川の廃ホテル8階に巨大壁画、無許可で描かれた可能性も
縦10mほどとみられる壁画は2026年3月頃に突如現れ目撃者はおらず
ABEMA TIMES
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元祖美魔女・水谷雅子さんが57歳のすっぴんを披露、日々の美容法も明かす
57歳のすっぴんを披露しMEGUMIも「綺麗どす〜」と絶賛したという
オリコンニュース
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五輪チームドクターが教える、夏のぎっくり腰を防ぐ正しい座り方
夏は運動不足や冷えで腰痛リスクが高まり、椅子の座り方が原因になるという
テレ朝POST
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「水を飲めば安心」は危険、医師が語る熱中症を防ぐ水分補給の正解
発汗機能には限界があり、高湿度の日は脱水だけが進行する危険性があるという
プレジデントオンライン
2026年8月7日
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習近平政権の愛国主義教育が後押し、中国各地で抗日体験施設が急増
2024年施行の愛国主義教育法が観光施設に愛国心醸成の役割を義務づけたという
プレジデントオンライン
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横浜Mの16歳MF三井寺眞がJ1開幕戦で史上最年少先発に名乗り
J1開幕戦で16歳4カ月5日での出場となり史上最年少出場記録を更新するとみられる
スポニチアネックス
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日焼け止めによるビタミンD不足が骨の健康に影響する可能性
ビタミンDはカルシウム吸収を助け、不足すると骨粗鬆症リスクが高まるとされる
ココカラネクスト
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中国人旅行者が韓国へ流入、反中感情が街頭デモへと発展した背景
韓国では中国に好感を持たない人が72%に上り反中感情が高まっており
集英社オンライン
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習近平も見放し側近も停戦を迫る、プーチン政権に広がる亀裂
側近や習近平氏の意を受けたとみられるトカエフ氏の停戦進言も退けたという
プレジデントオンライン
2026年8月6日
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吉田知那美がジムなしの家トレで過酷な腹筋10種に挑み、くびれを目指す
十種競技日本記録保持者・右代啓祐考案の腹筋10種目に挑戦する内容で
livedoor ECHOES
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毎日運動しても5kgが限界とされる、人体の代謝が持つ省エネの仕組み
運動の消費カロリーは1日の総消費量のほんの数％に過ぎないという
プレジデントオンライン
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佐野海舟・航大兄弟の移籍金が計140億円、森保監督も加わりUDNが急成長
日刊ゲンダイDIGITAL
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横川尚隆がジャパンプロ初戦を制し、ミスター・オリンピア出場権を獲得
プロ初戦でオリンピア212出場権を獲得し「待ってろオリンピア」と宣言した
東スポWEB
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「加工だと思っていた」と驚かれた2児の母のバランスボール20kg減量
第二子出産後の産後ケアで始め、毎日10分を約8ヵ月続けて達成したという
オリコンニュース
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ヤンキース・ジャッジが肋骨骨折後に初の屋外調整、今季復帰への意欲を示す
画像検査で回復が確認され、今季中の復帰に強い意欲を示している
スポーツ報知
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子をあきらめる決断に医師が激怒 15歳で被爆した女性が気づいた「差別心」
夫も被爆者で「障害のある子がうまれると怖い」という女性の言葉に医師が激怒
文春オンライン
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NHK職員が番組出演者から性被害、Xの特定で降板ドミノとなるか
Aさんは被害後にPTSDと診断され、別部署への復職希望も認められなかった
東スポWEB
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横浜Mの16歳MF三井寺眞がJ1開幕戦で史上最年少先発デビューの可能性
先発すれば16歳4カ月5日でJ1開幕戦の史上最年少先発となる見込みである
スポニチアネックス