残業
『残業』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月9日
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話しかけてもハラスメント、黙ってもハラスメント…令和の職場で上司が嘆く
部下への気遣いや沈黙まで次々とハラスメントと言われる部長の姿を描いた作品
まいどなニュース
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経営者が飲食費を合法的に経費計上するための5つの条件を税理士が解説
会議費・交際費・福利厚生費など用途に応じた適切な処理区分が求められる
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月8日
2026年8月7日
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仕事がつらいときに気持ちが軽くなる思考法 カウンセラーが解説
「食べていければ大成功」と、毎日食べていける状態であれば十分であると説明
livedoor ECHOES
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時給2200円の派遣社員、正社員との生涯年収差と老後の備えを検証
大卒正社員の生涯賃金は約2億6280万円で、退職金も約1840万円と推計される
ファイナンシャルフィールド
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月3日
2026年8月2日
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130万円の壁の判定が契約書基準に変わり、残業超過でも扶養継続が可能に
「130万円の壁」の基準が年間収入見込みから労働契約書ベースの年収見込みへと切り替わった
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月1日
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月28日
2026年7月27日
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主婦アルバイトの2人に1人が年収の壁なければ勤務を増やしたいと回答
約2人に1人が「年収の壁」がなくなれば働く時間を増やしたいと回答
まいどなニュース
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出世欲ゼロの54歳平社員が資産1億円を達成しても会社を辞めない理由
FIREできる資産を持ちながら会社員を続けるのは合理的な選択とのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年7月26日
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管理職昇進で基本給が増えても年収が下がるケースとその理由
基本給が月3万円増えても残業代が月6万円なくなれば年収は減少する
ファイナンシャルフィールド
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派遣で月収30万円でも、正社員との生涯賃金差は約9600万円になる可能性
20歳から64歳まで働くと正社員との収入差は約9600万円になるとみられる
ファイナンシャルフィールド