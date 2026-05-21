ミュージシャンの矢井田瞳が２１日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。大学の同期だったという人気芸人を告白した。

矢井田は芸人との交流が広く、その中で、関西大学の同期だったというのが南海キャンディーズの山里亮太だった。「山ちゃんは浪人か留年で、年齢は１個上だけど、同じキャンパス内で」と説明。ハライチ岩井勇気が「絶対仲良くないでしょ。同じグループじゃないでしょ」とツッコむと、「同じグループじゃないけど、共通の友人がいたので、休み時間に立ち話したり」という関係だったと明かした。

当時の山里について「山ちゃん、めちゃめちゃかっこよかっ…いいんですよ」と一瞬、過去形にしかけたが、絶妙に言い直し。「芸人を目指している人がいるで有名で、学生時代から赤い眼鏡かけて背が高くておしゃれで有名でした」と当時から有名人だったといい「みんなをまとめていた」とも振り返っていた。

また、麒麟の田村裕とは、「バイト先が隣だった」という縁が。「偶然なんですけど、学生時代にラーメン店でバイトしていたが、隣のパチンコ店で（田村が）バイトしてたらしく、ラーメン店にも食べに来てくれたらしいという事実が、去年発覚した」という。

田村は、矢井田がそのラーメン店で働いていたことを「知っていたみたい。ラーメン屋で働いている子がデビューするらしいって」と認識しており「いつか、お互い会うかなって。去年イベントでご一緒して」とようやく確認できたと話していた。