東京・板橋区で車と自転車合わせて7台が絡む事故があり、自転車に乗っていた警察官2人が重傷です。29日午前11時45分ごろ、板橋区大山東町で乗用車が路肩に止めてあった軽貨物自動車にぶつかった後、その弾みで近くを自転車で走っていた警察官2人をはね、さらに反対車線に止まっていた乗用車にぶつかるなど車5台、自転車2台の合わせて7台が絡む事故がありました。この事故で6人が病院に搬送され、自転車に乗っていた警察官2人が重傷