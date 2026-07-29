青切符（交通反則通告制度）
青切符（交通反則通告制度）は、2026年4月1日より16歳以上の自転車運転者に対し信号無視やスマホながら運転などの軽微な違反に交付される「交通反則通告書」の通称。
2026年8月8日
2026年8月6日
2026年8月4日
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ドコモのシェア自転車でシステムの不具合が発生 サービスを一時停止と発表
共同通信
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YKKが二兎を追う戦略で13年間売上高を約2倍に伸ばした理由
高級ブランド向けと新興国ボリュームゾーンの両市場を狙う「二兎を追う」戦略が奏功したとのこと
プレジデントオンライン
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トヨタ・プリウスXが一部改良、32.6km/Lの低燃費で279万円台から
エントリーグレードXは279万6200円で燃費32.6km/Lという低燃費性能を誇る
くるまのニュース
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年8月1日
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巨人監督電撃辞任の阿部慎之助氏 21時には即帰宅、家族ファーストの現在
辞任後は酒量を減らし家族優先の生活を送り、外出も21時前には帰宅するという
NEWSポストセブン
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習近平政権を静かに蝕む水危機、穀物自給率98%の数字に隠された実態
国家の中枢が集中する中国北部は水資源が全体の19%しかなく、南水北調への依存が深刻だという
プレジデントオンライン
2026年7月31日
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三笘薫選手が交通事故の書類送検から一転、東京地検が不起訴処分に
ABEMA TIMES
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村上宗隆が熊本地震の中23号同点ソロ、MLB1年目日本人最多に迫る
MLB1年目の日本選手最多本塁打となり岡本の24本まで1本差に迫った
スポニチアネックス
2026年7月30日
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吉本大物芸人が告白、夜遅く突然警察官2人が来てチャイム
近くで自転車の当て逃げがあり、近所の人が撮影した写真が吹田署に届いたという
日刊スポーツ
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トヨタがランクル250ガソリン車を改良、安全装備と盗難防止を強化
渋滞支援や緊急時操舵支援などの安全機能が新たに標準装備となっている
くるまのニュース