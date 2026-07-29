青切符（交通反則通告制度）

青切符（交通反則通告制度）は、2026年4月1日より16歳以上の自転車運転者に対し信号無視やスマホながら運転などの軽微な違反に交付される「交通反則通告書」の通称。

2026年8月8日

2026年8月6日

2026年8月4日

2026年8月3日

2026年8月2日

2026年8月1日

2026年7月31日

2026年7月30日

2026年7月29日