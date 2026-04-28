俳優の村田充が23日に自身のインスタグラムに、海の写真とともに友人が亡くなった事をつづり、「私がなんで生きているのと思ってしまうな」と嘆きを投稿。フォロワーから心配の声があがっていた。だが27日までに「ちょっとまだ受け入れられないですが、ちゃんと寝ているし食事もしているので大丈夫です。ありがとうございます」と衝撃を受け入れられないものの、少しずつ日常を取り戻していることを報告し、心配する声に感